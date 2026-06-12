Fête du village Romestaing
Fête du village Romestaing vendredi 24 juillet 2026.
Romestaing
Fête du village
Romestaing Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-24
Vendredi 19h loto et bourriche
Samedi toute la journée jeux en bois, pétanque, visite de l’église
19h repas sur le thème du Sud-Ouest salade de gésiers, confit de canard et pommes de terre sarladaises
Concert .
Romestaing 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 94 60 77
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Romestaing a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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