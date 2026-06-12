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Fête du village Romestaing

Fête du village Romestaing

Fête du village Romestaing vendredi 24 juillet 2026.

Ville : 47250 Romestaing

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Romestaing

Fête du village

Romestaing Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-24

Vendredi 19h loto et bourriche
Samedi toute la journée jeux en bois, pétanque, visite de l’église
19h repas sur le thème du Sud-Ouest salade de gésiers, confit de canard et pommes de terre sarladaises
Concert   .

Romestaing 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 94 60 77 

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Romestaing a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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