Romestaing

Journée conviviale

Romestaing Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Visite guidée sur les pas des Templiers

Découverte d’une plumasserie

Avec la Délégation Aquitaine du club des amateurs de Teckels

Visite guidée sur les pas des Templiers

Découverte d’une plumasserie

Avec la Délégation Aquitaine du club des amateurs de Teckels .

Romestaing 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 59 58 20

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English : Journée conviviale

Guided Tour in the Footsteps of the Knights Templar

Exploring a Feather Factory

With the Aquitaine Chapter of the Dachshund Lovers’ Club

L’événement Journée conviviale Romestaing a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Coteaux et Landes de Gascogne