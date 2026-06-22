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Journée conviviale Romestaing

Journée conviviale Romestaing

Journée conviviale Romestaing dimanche 6 septembre 2026.

Ville
47250 Romestaing
Département
Lot-et-Garonne
Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Tarif

Romestaing

Journée conviviale

Romestaing Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Visite guidée sur les pas des Templiers
Découverte d’une plumasserie
Avec la Délégation Aquitaine du club des amateurs de Teckels
Visite guidée sur les pas des Templiers
Découverte d’une plumasserie
Avec la Délégation Aquitaine du club des amateurs de Teckels   .

Romestaing 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 59 58 20 

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English : Journée conviviale

Guided Tour in the Footsteps of the Knights Templar
Exploring a Feather Factory
With the Aquitaine Chapter of the Dachshund Lovers’ Club

L’événement Journée conviviale Romestaing a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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