Journée conviviale Romestaing
Journée conviviale Romestaing dimanche 6 septembre 2026.
Romestaing
Journée conviviale
Romestaing Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Visite guidée sur les pas des Templiers
Découverte d’une plumasserie
Avec la Délégation Aquitaine du club des amateurs de Teckels
Visite guidée sur les pas des Templiers
Découverte d’une plumasserie
Avec la Délégation Aquitaine du club des amateurs de Teckels .
Romestaing 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 59 58 20
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English : Journée conviviale
Guided Tour in the Footsteps of the Knights Templar
Exploring a Feather Factory
With the Aquitaine Chapter of the Dachshund Lovers’ Club
L’événement Journée conviviale Romestaing a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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