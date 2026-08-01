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FÊTE DU VILLAGE SALON DES VINS ET GRAND ORCHESTRE Vingrau

samedi 15 août 2026 · Vingrau

FÊTE DU VILLAGE SALON DES VINS ET GRAND ORCHESTRE Vingrau

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Place de la République
Ville
66600 Vingrau
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Vingrau

FÊTE DU VILLAGE SALON DES VINS ET GRAND ORCHESTRE

Place de la République Vingrau Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Un rendez-vous incontournable pour partager un moment chaleureux au cœur du village.
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Place de la République Vingrau 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 40 73  mairie.vingrau@wanadoo.fr

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English :

A must-attend event to enjoy a warm, welcoming moment in the heart of the village.

L’événement FÊTE DU VILLAGE SALON DES VINS ET GRAND ORCHESTRE Vingrau a été mis à jour le 2026-07-29 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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