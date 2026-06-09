Fête du village Foyer rural Solérieux

Solérieux

Fête du village

Foyer rural 1 rue de la Lance Solérieux Drôme

Tarif : 22 – 22 – EUR

Menu.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 01:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Fête votive du village.

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Foyer rural 1 rue de la Lance Solérieux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 00 24 53 comitedesfetessolerieux@gmail.com

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English :

Village fair.

L’événement Fête du village Solérieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence