Fête du village Foyer rural Solérieux
Fête du village Foyer rural Solérieux samedi 4 juillet 2026.
Solérieux
Fête du village
Foyer rural 1 rue de la Lance Solérieux Drôme
Tarif : 22 – 22 – EUR
Menu.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 01:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Fête votive du village.
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Foyer rural 1 rue de la Lance Solérieux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 00 24 53 comitedesfetessolerieux@gmail.com
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English :
Village fair.
L’événement Fête du village Solérieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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