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Fête du village Foyer rural Solérieux

Fête du village Foyer rural Solérieux samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Foyer rural

Adresse : 1 rue de la Lance

Ville : 26130 Solérieux

Département : Drôme

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 22 22 Menu.

Solérieux

Fête du village

Foyer rural 1 rue de la Lance Solérieux Drôme

Tarif : 22 – 22 – EUR

Menu.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 01:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Fête votive du village.
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Foyer rural 1 rue de la Lance Solérieux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 00 24 53  comitedesfetessolerieux@gmail.com

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English :

Village fair.

L’événement Fête du village Solérieux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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