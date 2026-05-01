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Fête du village Thézac

Fête du village Thézac

Fête du village Thézac samedi 30 mai 2026.

Adresse : Bourg

Ville : 47370 Thézac

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 12 12 20 Tarif de base plein tarif

Thézac

Fête du village

Bourg Thézac Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Fête du village animé par Pascal Chatel.
Repas sur réservation.   .

Bourg Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 11 38 50 

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Thézac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne

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