Fête du village Thézac
Fête du village Thézac samedi 30 mai 2026.
Thézac
Fête du village
Bourg Thézac Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Fête du village animé par Pascal Chatel.
Repas sur réservation. .
Bourg Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 05 11 38 50
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Thézac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne