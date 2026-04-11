Fête du village Villemoutiers
Fête du village Villemoutiers samedi 30 mai 2026.
Villemoutiers
Fête du village
Villemoutiers Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Fête du village
Village en fête. De 10h à 18h. Jeux de société pour tous, château gonflable, jeux d’extérieur, maquillage. Restauration et buvette. Inscription bowling de 10h à 11h. début de partie à 11h30. 2€/participant(gratuit-12 ans). Soirée festive à partir de 19h30. Repas chili con carne, animation musicale. Dimanche vide-greniers. .
Villemoutiers 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 08 91 12 aef.45270@gmail.com
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English :
Village festival
L’événement Fête du village Villemoutiers a été mis à jour le 2026-04-11 par OT GATINAIS SUD