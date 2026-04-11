Villemoutiers

Fête du village

Villemoutiers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Fête du village

Village en fête. De 10h à 18h. Jeux de société pour tous, château gonflable, jeux d’extérieur, maquillage. Restauration et buvette. Inscription bowling de 10h à 11h. début de partie à 11h30. 2€/participant(gratuit-12 ans). Soirée festive à partir de 19h30. Repas chili con carne, animation musicale. Dimanche vide-greniers. .

Villemoutiers 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 08 91 12 aef.45270@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Village festival

L’événement Fête du village Villemoutiers a été mis à jour le 2026-04-11 par OT GATINAIS SUD