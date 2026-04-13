Villemoutiers

Vide grenier, artisans et producteurs locaux

Villemoutiers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Vide -greniers, vide-jardins, artisans et producteurs locaux

Vide-greniers, vide-jardins, artisans et producteurs locaux. Restauration et buvette sur place .

Villemoutiers 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 08 91 12 aef.45270@gmail.com

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English :

Garage and garden sales, local craftsmen and producers

L’événement Vide grenier, artisans et producteurs locaux Villemoutiers a été mis à jour le 2026-04-13 par OT GATINAIS SUD