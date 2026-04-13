Vide grenier, artisans et producteurs locaux Villemoutiers
Vide grenier, artisans et producteurs locaux Villemoutiers dimanche 31 mai 2026.
Villemoutiers
Vide grenier, artisans et producteurs locaux
Villemoutiers Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 17:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Vide -greniers, vide-jardins, artisans et producteurs locaux
Vide-greniers, vide-jardins, artisans et producteurs locaux. Restauration et buvette sur place .
Villemoutiers 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 08 91 12 aef.45270@gmail.com
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English :
Garage and garden sales, local craftsmen and producers
L’événement Vide grenier, artisans et producteurs locaux Villemoutiers a été mis à jour le 2026-04-13 par OT GATINAIS SUD
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