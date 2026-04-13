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Vide grenier, artisans et producteurs locaux Villemoutiers

Vide grenier, artisans et producteurs locaux Villemoutiers

Vide grenier, artisans et producteurs locaux Villemoutiers dimanche 31 mai 2026.

Ville : 45270 Villemoutiers

Département : Loiret

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

Villemoutiers

Vide grenier, artisans et producteurs locaux

Villemoutiers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :
2026-05-31

Vide -greniers, vide-jardins, artisans et producteurs locaux
Vide-greniers, vide-jardins, artisans et producteurs locaux. Restauration et buvette sur place   .

Villemoutiers 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 08 91 12  aef.45270@gmail.com

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English :

Garage and garden sales, local craftsmen and producers

L’événement Vide grenier, artisans et producteurs locaux Villemoutiers a été mis à jour le 2026-04-13 par OT GATINAIS SUD

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