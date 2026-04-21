Villemoutiers

Randonnée pédestre

Villemoutiers Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 10:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Randonnée pédestre

Randonnée pédestre à Villemoutiers organisée par l’association Gym détente. Inscription et départ de la salle polyvalente entre 8h et 10h. Verre de l’amitié offert à l’arrivée. .

Villemoutiers 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 28 36 48 06

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English :

Hiking

L’événement Randonnée pédestre Villemoutiers a été mis à jour le 2026-04-21 par OT GATINAIS SUD