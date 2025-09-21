Fête du vin de Bruejouls 2026 Clairvaux-d’Aveyron
samedi 8 août 2026 · Clairvaux-d'Aveyron
Informations pratiques
Clairvaux-d’Aveyron
Fête du vin de Bruejouls 2026
Bruéjouls Clairvaux-d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
37 ème fête du vin de Bruéjouls samedi 8 et dimanche 9 août !
SAMEDI 8 AOUT 2026 Ouverture de la 37ème Fête du Vin
19h 23h Place de l’église La Guinguette des vignerons Bar à vin et bal musette avec Gilles Saby. 5€.
20h Espace le pré Apéro concert avec On Naît Pas Bon, Mais On S’Marre suivi d’un bal avec DJ Coco. 5€.
DIMANCHE 9 AOUT 2026 Venez tous en ORANGE !
8h Déjeuner du vigneron (Chèvre/Tripoux/Gésiers au vin de Marcillac). 15€.
10h Bodega la Pantarelle Bar à cocktails et ambiance décalée
10h30 Instant Vigneron , dégustations & rencontres authentiques.
Dégustation et présentation du vin de Marcillac avec la présence de 6 vignerons.
11h Bodega la Paillote 2.0 avec la Fanfare Men in Brass Band
11h30 Apéro concert avec Entre nous soit dit et louverture du Patio.
12h Mouss’Party by Dj Freddy
12h30 Paëlla géante. 10€.
16h30 Animations des rues
Animations musicales, vignerons, chevaliers de la dive bouteille, vélos fleuris, Fanfare
19h Casse croûte au Baluchon (réservation sur place à partir de 10h). 16€.
Toute la soirée, dans tout le village, différentes bodegas, différentes ambiances
-Men In Brass Band (Fanfare)
-Sors tes Couverts (Chansons Festives)
-Spartak Méthanol (twist and rock)
-Monney Jungle (Rock festif)
-Clara Sax & Stephen Clarks (DJ and Sax)
-DJ Oelsampler- DJ Freddy DJ Coco
Verre éco-participatif 1€, non remboursable non échangeable. 5 .
Bruéjouls Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie
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English :
The 37th Brujouls Wine Festival on Saturday, August 8, and Sunday, August 9!
L’événement Fête du vin de Bruejouls 2026 Clairvaux-d’Aveyron a été mis à jour le 2026-07-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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