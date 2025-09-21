Informations pratiques

Clairvaux-d’Aveyron

Fête du vin de Bruejouls 2026

Bruéjouls Clairvaux-d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

37 ème fête du vin de Bruéjouls samedi 8 et dimanche 9 août !

SAMEDI 8 AOUT 2026 Ouverture de la 37ème Fête du Vin

19h 23h Place de l’église La Guinguette des vignerons Bar à vin et bal musette avec Gilles Saby. 5€.

20h Espace le pré Apéro concert avec On Naît Pas Bon, Mais On S’Marre suivi d’un bal avec DJ Coco. 5€.

DIMANCHE 9 AOUT 2026 Venez tous en ORANGE !

8h Déjeuner du vigneron (Chèvre/Tripoux/Gésiers au vin de Marcillac). 15€.

10h Bodega la Pantarelle Bar à cocktails et ambiance décalée

10h30 Instant Vigneron , dégustations & rencontres authentiques.

Dégustation et présentation du vin de Marcillac avec la présence de 6 vignerons.

11h Bodega la Paillote 2.0 avec la Fanfare Men in Brass Band

11h30 Apéro concert avec Entre nous soit dit et louverture du Patio.

12h Mouss’Party by Dj Freddy

12h30 Paëlla géante. 10€.

16h30 Animations des rues

Animations musicales, vignerons, chevaliers de la dive bouteille, vélos fleuris, Fanfare

19h Casse croûte au Baluchon (réservation sur place à partir de 10h). 16€.

Toute la soirée, dans tout le village, différentes bodegas, différentes ambiances

-Men In Brass Band (Fanfare)

-Sors tes Couverts (Chansons Festives)

-Spartak Méthanol (twist and rock)

-Monney Jungle (Rock festif)

-Clara Sax & Stephen Clarks (DJ and Sax)

-DJ Oelsampler- DJ Freddy DJ Coco

Verre éco-participatif 1€, non remboursable non échangeable. 5 .

Bruéjouls Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie

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English :

The 37th Brujouls Wine Festival on Saturday, August 8, and Sunday, August 9!

L’événement Fête du vin de Bruejouls 2026 Clairvaux-d’Aveyron a été mis à jour le 2026-07-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)