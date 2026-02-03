Fête du vin Traenheim
Fête du vin Traenheim samedi 23 mai 2026.
Traenheim
Fête du vin
Place de la fontaine Traenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir la fête du vin de Traenheim !
Au menu tartes flambées, cuisine locale et d’ailleurs
Au programme
19h dégustation commentée millésime 2025
Animations et dégustations
Concerts et jeux
Informations pratiques
Date samedi 23 mai
Horaire à partir de 18h .
Place de la fontaine Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 14 43 23
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English :
L’événement Fête du vin Traenheim a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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