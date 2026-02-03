Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du vin Traenheim

Fête du vin Traenheim samedi 23 mai 2026.

Adresse : Place de la fontaine

Ville : 67310 Traenheim

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Traenheim

Fête du vin

Place de la fontaine Traenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Venez découvrir la fête du vin de Traenheim ! 

Au menu tartes flambées, cuisine locale et d’ailleurs

Au programme  

19h dégustation commentée millésime 2025
Animations et dégustations
Concerts et jeux

Informations pratiques  

Date samedi 23 mai 
Horaire à partir de 18h   .

Place de la fontaine Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 14 43 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du vin Traenheim a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

À voir aussi à Traenheim (Bas-Rhin)