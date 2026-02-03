Traenheim

Fête du vin

Place de la fontaine Traenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir la fête du vin de Traenheim !

Au menu tartes flambées, cuisine locale et d’ailleurs

Au programme

19h dégustation commentée millésime 2025

Animations et dégustations

Concerts et jeux

Informations pratiques

Date samedi 23 mai

Horaire à partir de 18h .

Place de la fontaine Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 14 43 23

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English :

L’événement Fête du vin Traenheim a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble