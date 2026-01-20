Soirée jeux de société Traenheim
Soirée jeux de société Traenheim mardi 3 février 2026.
Soirée jeux de société
4 rue de l’école Traenheim Bas-Rhin
Tarif : gratuit
Début : Mardi 2026-02-03 19:30:00
fin : 22:30:00
2026-02-03 2026-03-03 2026-04-07 2026-05-05 2026-06-02
Soirée Jeux Venez jouer et découvrir ! Rejoignez nous pour une soirée jeux dans une ambiance conviviale.
Organisé par la MJC Traenheim.
Boissons et snacking sur place.
Entrée gratuite 0 .
4 rue de l’école Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est mjctraenheim@gmail.com
