Apéro Gourmand domaine Mochel-Lorentz Traenheim
Apéro Gourmand domaine Mochel-Lorentz Traenheim vendredi 26 juin 2026.
Traenheim
Apéro Gourmand domaine Mochel-Lorentz
19 Rue Principale Traenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Vivez une expérience savoureuse autour de surprenants accords mets-vins à la découverte des Vins d’Alsace et de leur palette d’arômes.
L’événement apéro-gourmand
Vivez une expérience savoureuse autour de surprenants accords mets-vins à la découverte des Vins d’Alsace et de leur palette d’arômes.
Une façon de s’initier aux Vins d’Alsace et d’échanger avec passion autour du métier de Vigneron Indépendant, tous les vendredis, de l’Ascension à mi-août.
Vous pourrez déguster les accords mets et vins sélectionnés par le domaine pour l’occasion et en apprendrez peut-être davantage sur les accords et les pièges à éviter. Et tout cela, dans la convivialité !
Au domaine Mochel-Lorentz
Le domaine Mochel-Lorentz, vignerons indépendants de Père en Fils depuis 1634 est situé à Traenheim à 25 km à l’ouest de Strasbourg. Philippe vous ouvre les portes de son domaine pour vous faire découvrir l’histoire de son métier, son vignoble de 15 hectares, ses appellations Grand Cru Crémant… ses cépages, et vous invite à déguster ses meilleurs vins qu’il vinifie, élève et met en bouteille dans sa cave.
Date vendredi 26 juin 2026
Horaire à partir de 18h30
Prix 32€/personne
Réservation chez le vigneron directement .
19 Rue Principale Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 38 17 plorentz@mochel-lorentz.com
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English :
Enjoy a tasty experience based on surprising food and wine pairings, discovering the wines of Alsace and their palette of aromas.
L’événement Apéro Gourmand domaine Mochel-Lorentz Traenheim a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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