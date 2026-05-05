Traenheim

Concert Nuits et jours

Rue de l’église Traenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Nuits et jours concert de l’octuor vocal EVOCATION, le dimanche 17 mai 2026 à 17h, église protestante de Traenheim, entrée libre plateau. 0 .

Rue de l’église Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 55 04 66 gerard.janus@uepal.fr

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English :

L’événement Concert Nuits et jours Traenheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble