Concert Nuits et jours Traenheim
Concert Nuits et jours Traenheim dimanche 17 mai 2026.
Traenheim
Concert Nuits et jours
Rue de l’église Traenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Nuits et jours concert de l’octuor vocal EVOCATION, le dimanche 17 mai 2026 à 17h, église protestante de Traenheim, entrée libre plateau. 0 .
Rue de l’église Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 55 04 66 gerard.janus@uepal.fr
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English :
L’événement Concert Nuits et jours Traenheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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