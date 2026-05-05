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Concert Nuits et jours Traenheim

Concert Nuits et jours Traenheim

Concert Nuits et jours Traenheim dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Rue de l'église

Ville : 67310 Traenheim

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0

Traenheim

Concert Nuits et jours

Rue de l’église Traenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Nuits et jours concert de l’octuor vocal EVOCATION, le dimanche 17 mai 2026 à 17h, église protestante de Traenheim, entrée libre plateau. 0  .

Rue de l’église Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 55 04 66  gerard.janus@uepal.fr

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English :

L’événement Concert Nuits et jours Traenheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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