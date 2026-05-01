Traenheim

Soirée Food Trucks Dagobert

1 Route de Scharrachbergheim Traenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Samedi 30 mai 2026, à partir de 18h, la Cave du Roi Dagobert accueille des Food Trucks jusqu’à 23h ! Vous pourrez vous restaurer sur place (aménagement en extérieur), et profiter de notre stand de vins et crémants pour agrémenter votre repas !

Encore une belle occasion que nous vous offrons de découvrir nos vins en accord avec les cuisines du monde ! Car c’est un carrousel de saveurs qui vous attend ce soir-là !

Pour la partie locale, vous trouverez des croques au Munster, des burgers de bretzels et des Spätzles box ! En traversant la frontière, vous trouverez des crêpes sucrées et salées. Plus loin vers le pays du soleil levant, c’est la cuisine japonaise qui est mise à l’honneur. En poursuivant la route des saveurs, au-delà du Pacifique, les burgers Américains n’attendent qu’à être dévorés. Et avant de terminer ce périple culinaire, rendez-vous dans les contrées africaines !

Le bonus plaisir de la soirée concert gratuit du groupe Hop Ti Maal (Blues Afro-Carribean Rock Reggae).

On vous attend nombreux !

L’entrée est libre. 0 .

1 Route de Scharrachbergheim Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 69 03 caveau@cave-dagobert.com

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English :

L’événement Soirée Food Trucks Dagobert Traenheim a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble