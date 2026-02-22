Fête et brocante à l’étang de La Chaume Azerables

Fête et brocante à l’étang de La Chaume

étang de La Chaume Azerables Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Retrouvez toute l’ambiance des fêtes d’antan dans un cadre exceptionnel.

Profitez de la fête de l’étang de la Chaume et de ses manèges.

Soirée entrecôte frites le samedi soir suivie d’un grand feu d’artifice et d’un bal populaire.

Le dimanche, venez chiner dans une ambiance bucolique et estivale.

Arrivée des brocanteurs dès 6h du matin.

Nombreuses animations, concours de pêche et de pétanque, jeux et plein d’animations.

Et pour finir, une savoureuse omelette au jambon! .

étang de La Chaume Azerables 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 33 07 53 gerard.clavaud@wanadoo.fr

English : Fête et brocante à l’étang de La Chaume

