Finale du neuvième Challenge Vert VTT Azerables

Finale du neuvième Challenge Vert VTT

Etang de la Chaume Azerables Creuse

Début : 2026-11-15

fin : 2026-11-15

2026-11-15

Le challenge vert regroupe des randonnées VTT FFC ouvertes à tous, à fréquence mensuelle, réparties sur toute la Creuse. La formule challenge permet de récompenser les participants les plus assidus tout au long de l’année.

La finale de cette 9ème édition se déroulera au départ du site de l’étang de la Chaume.

Inscriptions à parti de 7h30, départs de 8h30 à 9h.

Ravitaillement et moment de convivialité pour tous à l’arrivée.

Formule pédestre runner proposée sur 2 distances au choix 9 ou 14 km. .

Etang de la Chaume Azerables 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 31 66 30 vclasouterraine@gmail.com

