Fête Foraine | Carnaval des Gais Lurons

Place du Champ de Foire Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-16

Dans le cadre de la 65ème édition du carnaval des Gais Lurons, la Fête Foraine s’installe Place du Champ de Foire à Vitré.

Petits et grands ont rendez-vous Place du Champ de Foire du lundi 16 au mardi 31 mars 2026 pour profiter des manèges, jeux et autres gourmandises de la Fête Foraine !

Barbapapa, chichis, croustillons… Sensations fortes ou simples promenades n’attendent plus que vous. .

Place du Champ de Foire Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 57 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête Foraine | Carnaval des Gais Lurons Vitré a été mis à jour le 2026-03-04 par OT VITRE