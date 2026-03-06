Fête Foraine | Carnaval des Gais Lurons Vitré
Place du Champ de Foire Vitré Ille-et-Vilaine
Dans le cadre de la 65ème édition du carnaval des Gais Lurons, la Fête Foraine s’installe Place du Champ de Foire à Vitré.
Petits et grands ont rendez-vous Place du Champ de Foire du lundi 16 au mardi 31 mars 2026 pour profiter des manèges, jeux et autres gourmandises de la Fête Foraine !
Barbapapa, chichis, croustillons… Sensations fortes ou simples promenades n’attendent plus que vous. .
