Dargnies

Fête Foraine

Dargnies Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-25

3 jours de fête foraine, de partage et de bonne humeur !

Samedi 25 juillet Brocante et Concours de pétanque au stade municipale.

Dimanche 26 juillet Corso fleuri accompagné de sa musique

Lundi 27 juillet Dernier jour pour profiter des manèges

3 jours de fête foraine, de partage et de bonne humeur !

Samedi 25 juillet Brocante et Concours de pétanque au stade municipale.

Dimanche 26 juillet Corso fleuri accompagné de sa musique

Lundi 27 juillet Dernier jour pour profiter des manèges .

Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 71 08 mairie@dargnies.fr

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English :

3 days of fun, sharing and good humor!

Saturday, July 25: Flea market and pétanque competition at the municipal stadium.

Sunday July 26: Corso fleuri with live music

Monday, July 27: Last day for rides

L’événement Fête Foraine Dargnies a été mis à jour le 2026-05-28 par DESTINATION LE TREPORT MERS