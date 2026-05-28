Fête Foraine Dargnies
Fête Foraine Dargnies samedi 25 juillet 2026.
Dargnies
Fête Foraine
Dargnies Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-25
3 jours de fête foraine, de partage et de bonne humeur !
Samedi 25 juillet Brocante et Concours de pétanque au stade municipale.
Dimanche 26 juillet Corso fleuri accompagné de sa musique
Lundi 27 juillet Dernier jour pour profiter des manèges
3 jours de fête foraine, de partage et de bonne humeur !
Samedi 25 juillet Brocante et Concours de pétanque au stade municipale.
Dimanche 26 juillet Corso fleuri accompagné de sa musique
Lundi 27 juillet Dernier jour pour profiter des manèges .
Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 71 08 mairie@dargnies.fr
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English :
3 days of fun, sharing and good humor!
Saturday, July 25: Flea market and pétanque competition at the municipal stadium.
Sunday July 26: Corso fleuri with live music
Monday, July 27: Last day for rides
L’événement Fête Foraine Dargnies a été mis à jour le 2026-05-28 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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