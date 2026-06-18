Dargnies

Feu d’artifice

Dargnies Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 23:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice tiré du stade à 23h.

Feu d’artifice tiré du stade à 23h. .

Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 71 08

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English :

Fireworks will be set off at the stadium at 11 p.m.

L’événement Feu d’artifice Dargnies a été mis à jour le 2026-06-18 par DESTINATION LE TREPORT MERS