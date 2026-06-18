Feu d’artifice Dargnies
Feu d’artifice Dargnies mardi 14 juillet 2026.
Dargnies
Feu d’artifice
Dargnies Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Feu d’artifice tiré du stade à 23h.
Feu d’artifice tiré du stade à 23h. .
Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 71 08
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English :
Fireworks will be set off at the stadium at 11 p.m.
L’événement Feu d’artifice Dargnies a été mis à jour le 2026-06-18 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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