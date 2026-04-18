Fête foraine Nogent
Fête foraine Nogent vendredi 8 mai 2026.
Nogent
Fête foraine
Avenue du 8 mai 1945 Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Tout public
C’est le retour de la fête foraine à Nogent ! À cette occasion, petits et grands pourront profiter d’un large choix d’attractions manèges à sensations, stands de jeux, ainsi que de nombreuses gourmandises.
Moment fort un feu d’artifice aura lieu le samedi 9 mai à 22h et sera visible depuis l’allée de la fête. .
Avenue du 8 mai 1945 Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 85 77 mairie@villedenogent52.com
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English :
L’événement Fête foraine Nogent a été mis à jour le 2026-04-18 par Antenne de Chaumont
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