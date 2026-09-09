AGENDA · Saverne
Fête foraine Saverne
samedi 12 septembre 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Fête foraine
Champ de foire Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-20 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Ne manquez la fête foraine à Saverne !
Du 12 au 20 septembre. .
Champ de foire Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 67 71 61
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English :
L’événement Fête foraine Saverne a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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