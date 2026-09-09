Informations pratiques

Saverne

Fête foraine

Champ de foire Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-20 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Ne manquez la fête foraine à Saverne !

Du 12 au 20 septembre. .

Champ de foire Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 67 71 61

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English :

L’événement Fête foraine Saverne a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de Saverne et sa région