Silly-le-Long

Fête forraine

Silly-le-Long Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-01

La fête foraine sera présente, sur la place de la mairie, du 1 mai au 5 mai inclus.

Dans une ambiance festive, venez profiter des manèges et des gourmandises, pour petits et grands.

La fête foraine sera présente, sur la place de la mairie, du 1 mai au 5 mai inclus.

Dans une ambiance festive, venez profiter des manèges et des gourmandises, pour petits et grands. .

Silly-le-Long 60330 Oise Hauts-de-France

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English :

The funfair will be held on the Place de la Mairie from May 1 to May 5 inclusive.

In a festive atmosphere, come and enjoy the rides and treats for young and old.

L’événement Fête forraine Silly-le-Long a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois