Fête forraine Silly-le-Long
Fête forraine Silly-le-Long vendredi 1 mai 2026.
Silly-le-Long
Fête forraine
Silly-le-Long Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-01
La fête foraine sera présente, sur la place de la mairie, du 1 mai au 5 mai inclus.
Dans une ambiance festive, venez profiter des manèges et des gourmandises, pour petits et grands.
La fête foraine sera présente, sur la place de la mairie, du 1 mai au 5 mai inclus.
Dans une ambiance festive, venez profiter des manèges et des gourmandises, pour petits et grands. .
Silly-le-Long 60330 Oise Hauts-de-France
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English :
The funfair will be held on the Place de la Mairie from May 1 to May 5 inclusive.
In a festive atmosphere, come and enjoy the rides and treats for young and old.
L’événement Fête forraine Silly-le-Long a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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