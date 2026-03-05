Fête Gauloise de Beltane Lapte
Fête Gauloise de Beltane Lapte vendredi 1 mai 2026.
Fête Gauloise de Beltane
571 chemin des Pèlerins Lapte Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Repas servi le midi uniquement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Plongez dans la culture antique gauloise avec cette fête vivante mêlant artisanat et gastronomie historique. Visitez un camp gaulois animé, participez à un banquet typique, et découvrez la tradition de Beltane autour du feu. Repas sur réservation.
.
571 chemin des Pèlerins Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 16 76 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in ancient Gaulish culture with this lively celebration of historic crafts and gastronomy. Visit a lively Gallic camp, take part in a typical banquet, and discover the tradition of Beltane around the fire. Meals on reservation.
L’événement Fête Gauloise de Beltane Lapte a été mis à jour le 2026-03-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire