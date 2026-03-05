Fête Gauloise de Beltane Lapte

Fête Gauloise de Beltane

571 chemin des Pèlerins Lapte Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Repas servi le midi uniquement

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

2026-05-01

Plongez dans la culture antique gauloise avec cette fête vivante mêlant artisanat et gastronomie historique. Visitez un camp gaulois animé, participez à un banquet typique, et découvrez la tradition de Beltane autour du feu. Repas sur réservation.

571 chemin des Pèlerins Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 16 76 30

English :

Immerse yourself in ancient Gaulish culture with this lively celebration of historic crafts and gastronomy. Visit a lively Gallic camp, take part in a typical banquet, and discover the tradition of Beltane around the fire. Meals on reservation.

