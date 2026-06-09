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FÊTE HIPPIQUE Complexe Sportif du Grand Fay Saint-Père-en-Retz

FÊTE HIPPIQUE Complexe Sportif du Grand Fay Saint-Père-en-Retz dimanche 2 août 2026.

Lieu : Complexe Sportif du Grand Fay

Adresse : 5-9 Rue du Grand Fay

Ville : 44320 Saint-Père-en-Retz

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Père-en-Retz

FÊTE HIPPIQUE

Complexe Sportif du Grand Fay 5-9 Rue du Grand Fay Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:30:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

La traditionnelle course hippique de Saint-Père-en-Retz, accompagnée d’un spectacle équestre. Moules-frites au menu du repas du soir.
La commune de Saint-Père-en-Retz est heureuse d’offrir, pour la soirée du 2 août, un feu d’artifice autour du lac.
Organisée par le Comité Hippique.   .

Complexe Sportif du Grand Fay 5-9 Rue du Grand Fay Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29  mairie@saintpereenretz.fr

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English :

L’événement FÊTE HIPPIQUE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin

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