FÊTE HIPPIQUE Complexe Sportif du Grand Fay Saint-Père-en-Retz

Saint-Père-en-Retz

FÊTE HIPPIQUE

Complexe Sportif du Grand Fay 5-9 Rue du Grand Fay Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

La traditionnelle course hippique de Saint-Père-en-Retz, accompagnée d’un spectacle équestre. Moules-frites au menu du repas du soir.

La commune de Saint-Père-en-Retz est heureuse d’offrir, pour la soirée du 2 août, un feu d’artifice autour du lac.

Organisée par le Comité Hippique. .

Complexe Sportif du Grand Fay 5-9 Rue du Grand Fay Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29 mairie@saintpereenretz.fr

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English :

L’événement FÊTE HIPPIQUE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin