FÊTE HIPPIQUE

Hippodrome du Grand Fay Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Ne manquez pas les traditionnelles courses hippiques de Saint-Père-en, avec 4 courses de trot attelé à partir de 14h15, au complexe du Grand Fay.

La journée sera ponctuée d’animations et se concluera par une traditionnelle soirée musicale et dansante autour de moules frites dès 19h et d’un feu d’artifice à 22h30.

Venez nombreux ! .

Hippodrome du Grand Fay Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 34 23 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement FÊTE HIPPIQUE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Saint Brevin