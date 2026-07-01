Informations pratiques

Félines-Minervois

FÊTE INTERNATIONALE

Place Seguy Félines-Minervois Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Célébrez la Fête Internationale à Félines-Minervois ! Un repas partagé aux saveurs du monde, un apéritif de bienvenue offert, un bar à vin international et un grand karaoké vous attendent au Foyer.

Le Foyer Rural vous convie à un grand rassemblement festif placé sous le signe de la diversité et du partage. Cet événement unique invite chaque participant à devenir acteur de la soirée en apportant un plat typique de son pays, de sa région d’origine ou tout simplement sa spécialité culinaire préférée, qu’elle soit sucrée ou salée. C’est l’occasion idéale de composer un immense buffet du monde et d’échanger dans une atmosphère joyeuse. Pour sublimer ce voyage gustatif, un apéritif de bienvenue est offert par l’association, accompagné d’un bar à vin proposant des nectars des quatre coins du globe. La soirée se prolongera en musique avec un grand karaoké international où petits et grands pourront pousser la chansonnette. Pensez simplement à amener vos couverts pour profiter pleinement de ce repas partagé. .

Place Seguy Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie francisbaudet11@gmail.com

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English :

7pm Musical entertainment with Duo Éclats

Aperitif offered by the foyer

SPECTACLE ENVIE D’Y CROIRE 8:30pm by teenagers from the Theater camp as part of the FÊTE INTERNATIONALE organized by the FOYER RURAL

An evening of sharing and conviviality: everyone brings a specialty from their own country or region

Don’t forget your cutlery

L’événement FÊTE INTERNATIONALE Félines-Minervois a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC