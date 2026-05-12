Rivesaltes

FETE LA MUSIQUE

Rue de la Guinguette Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Samedi 20 juin à partir de 19h00, Rivesaltes fête la musique !

Préparez-vous à vivre une soirée remplie de rythmes et de mélodies envoûtantes ! Que vous soyez amateur de rock, de jazz, de pop ou de musique classique, il y en aura pour tous les goûts !

Possibilité de se restaurer sur les différentes places.

.

Rue de la Guinguette Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday 20 June from 19h00, Rivesaltes celebrates music!

Get ready for an evening filled with bewitching rhythms and melodies! Whether you’re a fan of rock, jazz, pop or classical music, there’s something for everyone!

Catering available in the various squares.

L’événement FETE LA MUSIQUE Rivesaltes a été mis à jour le 2026-05-12 par BIT DE RIVESALTES