FETE LA MUSIQUE Rivesaltes
FETE LA MUSIQUE Rivesaltes samedi 20 juin 2026.
Rivesaltes
FETE LA MUSIQUE
Rue de la Guinguette Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Samedi 20 juin à partir de 19h00, Rivesaltes fête la musique !
Préparez-vous à vivre une soirée remplie de rythmes et de mélodies envoûtantes ! Que vous soyez amateur de rock, de jazz, de pop ou de musique classique, il y en aura pour tous les goûts !
Possibilité de se restaurer sur les différentes places.
.
Rue de la Guinguette Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saturday 20 June from 19h00, Rivesaltes celebrates music!
Get ready for an evening filled with bewitching rhythms and melodies! Whether you’re a fan of rock, jazz, pop or classical music, there’s something for everyone!
Catering available in the various squares.
L’événement FETE LA MUSIQUE Rivesaltes a été mis à jour le 2026-05-12 par BIT DE RIVESALTES
À voir aussi à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales)
- FESTIVAL DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITÉ Rivesaltes 22 mai 2026
- Une nuit exceptionnelle à découvrir librement, Musée Joffre, Rivesaltes 23 mai 2026
- SOIRÉE OENOLOGIQUE TAPAS & VIN AU DOMAINE CAZES Rivesaltes 28 mai 2026
- CAMINHO DO BRAZIL Rivesaltes 29 mai 2026
- CAMINANT Rivesaltes 30 mai 2026