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FETE LA MUSIQUE Rivesaltes

FETE LA MUSIQUE Rivesaltes

FETE LA MUSIQUE Rivesaltes samedi 20 juin 2026.

Adresse : Rue de la Guinguette

Ville : 66600 Rivesaltes

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Rivesaltes

FETE LA MUSIQUE

Rue de la Guinguette Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Samedi 20 juin à partir de 19h00, Rivesaltes fête la musique !
Préparez-vous à vivre une soirée remplie de rythmes et de mélodies envoûtantes ! Que vous soyez amateur de rock, de jazz, de pop ou de musique classique, il y en aura pour tous les goûts !
Possibilité de se restaurer sur les différentes places.
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Rue de la Guinguette Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 

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English :

Saturday 20 June from 19h00, Rivesaltes celebrates music!
Get ready for an evening filled with bewitching rhythms and melodies! Whether you’re a fan of rock, jazz, pop or classical music, there’s something for everyone!
Catering available in the various squares.

L’événement FETE LA MUSIQUE Rivesaltes a été mis à jour le 2026-05-12 par BIT DE RIVESALTES

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