Castillon-la-Bataille

Fête le Maximum

Pelouse-Plage Castillon-la-Bataille Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05 22:30:00

Date(s) :

2026-07-05

6e édition de la Fête

avec Arrreuh et le spectacle de L’enfant qui voulait être petit prince par le Théâtre du Figuier

Le courrier du Museum nomade d’histoires pas naturelles?

Les crieurs de la Compagnie Vata

Des jeux, des ateliers avec la Médiathèque de Castillon, l’OEPRE et les Cygnes de Vie, des surprises

Deux concerts Sweat Like An Ape ! et Parade Nuptiale?

Les vins des viticulteurs locaux à la buvette?

Baignade et entrée gratuite .

Pelouse-Plage Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine lemaximum33350@gmail.com

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English : Fête le Maximum

L’événement Fête le Maximum Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Castillon-Pujols