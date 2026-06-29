Fête le Maximum Castillon-la-Bataille
Fête le Maximum Castillon-la-Bataille dimanche 5 juillet 2026.
Castillon-la-Bataille
Fête le Maximum
Pelouse-Plage Castillon-la-Bataille Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 22:30:00
Date(s) :
2026-07-05
6e édition de la Fête
avec Arrreuh et le spectacle de L’enfant qui voulait être petit prince par le Théâtre du Figuier
Le courrier du Museum nomade d’histoires pas naturelles?
Les crieurs de la Compagnie Vata
Des jeux, des ateliers avec la Médiathèque de Castillon, l’OEPRE et les Cygnes de Vie, des surprises
Deux concerts Sweat Like An Ape ! et Parade Nuptiale?
Les vins des viticulteurs locaux à la buvette?
Baignade et entrée gratuite .
Pelouse-Plage Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine lemaximum33350@gmail.com
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English : Fête le Maximum
L’événement Fête le Maximum Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Castillon-Pujols
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