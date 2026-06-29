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Fête le Maximum Castillon-la-Bataille

Fête le Maximum Castillon-la-Bataille

Fête le Maximum Castillon-la-Bataille dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
Pelouse-Plage
Ville
33350 Castillon-la-Bataille
Département
Gironde
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Castillon-la-Bataille

Fête le Maximum

Pelouse-Plage Castillon-la-Bataille Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 22:30:00

Date(s) :
2026-07-05

6e édition de la Fête
avec Arrreuh et le spectacle de L’enfant qui voulait être petit prince par le Théâtre du Figuier
Le courrier du Museum nomade d’histoires pas naturelles?
Les crieurs de la Compagnie Vata
Des jeux, des ateliers avec la Médiathèque de Castillon, l’OEPRE et les Cygnes de Vie, des surprises
Deux concerts Sweat Like An Ape ! et Parade Nuptiale?
Les vins des viticulteurs locaux à la buvette?
Baignade et entrée gratuite   .

Pelouse-Plage Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine   lemaximum33350@gmail.com

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English : Fête le Maximum

L’événement Fête le Maximum Castillon-la-Bataille a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Castillon-Pujols

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