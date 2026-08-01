Fête locale D222 Barinque

Informations pratiques

Barinque

Fête locale

D222 Aire naturelle Barinque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 08:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

8h30 tournoi des 3 raquettes.

14h30 concours de pétanque.

19h soirée guinguette avec food truck, greensheep suivie d’une soirée animée par le Comité des fêtes. .

D222 Aire naturelle Barinque 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 21 11 96 comitedesfetesbarinque@gmail.com

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English : Fête locale

L’événement Fête locale Barinque a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran