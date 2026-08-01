UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Barinque

Fête locale D222 Barinque

samedi 22 août 2026 · D222 · Barinque

Fête locale D222 Barinque

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
D222
Adresse
Aire naturelle
Ville
64160 Barinque
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Barinque

Fête locale

D222 Aire naturelle Barinque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

8h30 tournoi des 3 raquettes.
14h30 concours de pétanque.
19h soirée guinguette avec food truck, greensheep suivie d’une soirée animée par le Comité des fêtes.   .

D222 Aire naturelle Barinque 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 21 11 96  comitedesfetesbarinque@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête locale

L’événement Fête locale Barinque a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

À voir aussi à Barinque (Pyrénées-Atlantiques)