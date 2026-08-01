Fête locale D222 Barinque
samedi 22 août 2026 · D222 · Barinque
Informations pratiques
Barinque
Fête locale
D222 Aire naturelle Barinque Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
8h30 tournoi des 3 raquettes.
14h30 concours de pétanque.
19h soirée guinguette avec food truck, greensheep suivie d’une soirée animée par le Comité des fêtes. .
D222 Aire naturelle Barinque 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 21 11 96 comitedesfetesbarinque@gmail.com
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English : Fête locale
L’événement Fête locale Barinque a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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