Bretx

FÊTE LOCALE

Bretx Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Animations, fête foraine, feu d’artifices, lampions et retraite aux flambeaux, food-trucks avec crêpes, pizzas et burgers, barquette frites-saucisses et glaces, …

Le tout, orchestré par le Comité des Fêtes & Loisirs de Bretx pour que vous et votre famille, petits et grands, passiez d’agréables moments conviviaux durant 3 jours de folie !

Venez nombreux ! .

Bretx 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 46 20 mairie-bretx@wanadoo.fr

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English :

Entertainment, funfair, fireworks, lanterns and torchlight procession, food-trucks with pancakes, pizzas and burgers, French fries, sausages and ice-cream, …

L’événement FÊTE LOCALE Bretx a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE