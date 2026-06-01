FÊTE LOCALE Bretx
FÊTE LOCALE Bretx vendredi 19 juin 2026.
Bretx
FÊTE LOCALE
Bretx Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
Animations, fête foraine, feu d’artifices, lampions et retraite aux flambeaux, food-trucks avec crêpes, pizzas et burgers, barquette frites-saucisses et glaces, …
Le tout, orchestré par le Comité des Fêtes & Loisirs de Bretx pour que vous et votre famille, petits et grands, passiez d’agréables moments conviviaux durant 3 jours de folie !
Venez nombreux ! .
Bretx 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 46 20 mairie-bretx@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Entertainment, funfair, fireworks, lanterns and torchlight procession, food-trucks with pancakes, pizzas and burgers, French fries, sausages and ice-cream, …
L’événement FÊTE LOCALE Bretx a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Bretx (Haute-Garonne)
- BAL MUSETTE Bretx 21 juin 2026
- CONCERT Bretx 21 juin 2026
- LES SECRETS DE LA RUCHE Bretx 28 juillet 2026