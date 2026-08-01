Informations pratiques

Blasimon

Fête locale de Blasimon

Place de la République Blasimon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 23:30:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24

Nous nous retrouvons à partir du 22 août pour célébrer tous ensemble la fête locale de Blasimon tout le week-end.

Au programme le samedi, un marché gourmand animé par DJ FESTI MAXX

Le dimanche, c’est l’Orchestre Almeras qui vous fera danser. Le concert sera suivi d’un feu d’artifice à 23 h.

Le lundi, on continue les festivités avec un concours de belote, un repas escargots le midi et un concours de pétanque l’après-midi. .

Place de la République Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 81 03 cdfdeblasimon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête locale de Blasimon

L’événement Fête locale de Blasimon Blasimon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT de l’Entre-deux-Mers