Fête locale de Blasimon Blasimon
samedi 22 août 2026 · Blasimon
Informations pratiques
Blasimon
Fête locale de Blasimon
Place de la République Blasimon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 23:30:00
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24
Nous nous retrouvons à partir du 22 août pour célébrer tous ensemble la fête locale de Blasimon tout le week-end.
Au programme le samedi, un marché gourmand animé par DJ FESTI MAXX
Le dimanche, c’est l’Orchestre Almeras qui vous fera danser. Le concert sera suivi d’un feu d’artifice à 23 h.
Le lundi, on continue les festivités avec un concours de belote, un repas escargots le midi et un concours de pétanque l’après-midi. .
Place de la République Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 81 03 cdfdeblasimon@gmail.com
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English : Fête locale de Blasimon
L’événement Fête locale de Blasimon Blasimon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT de l’Entre-deux-Mers
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