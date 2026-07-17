Visite commentée de l’abbatiale de Blasimon, Abbaye Saint-Maurice, Blasimon

Informations pratiques

Visite commentée de l’abbatiale de Blasimon Dimanche 20 septembre, 10h00 Abbaye Saint-Maurice Gironde

Visite guidée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous vous proposons des visites libres et guidées de l’abbatiale de Blasimon, classée au titre des monuments historiques. Le musée Hoà sera également ouvert afin de vous permettre de mieux découvrir le territoire.

Ces Journées européennes du patrimoine sont organisées en partenariat avec l’association du Patrimoine mauriacais, qui proposera une promenade patrimoniale commentée à Mauriac, située à 5 km de Blasimon.

Les bénévoles vous donnent rendez-vous le dimanche 20 septembre 2026 pour vivre le patrimoine autrement, en levant les yeux, dans un esprit de convivialité et de partage.

Abbaye Saint-Maurice Abbaye Saint-Maurice, 33540 Blasimon Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 71 52 12 https://www.blasimon.fr/patrimoine/abbaye-de-blasimon/ La date de 721 a souvent été avancée comme étant celle de la fondation de l’abbaye. Une nouvelle fondation, celle là plus historiquement confirmée par les textes et les études archéologiques, eut lieu vers 980. Elle a été commandée par le duc d’Aquitaine, Guillaume Sanche. Elle a accueilli un premier abbé dont on connaît le nom, Fors Arsius. C’était une filiale de l’abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély ; elle-même fondée vers 850, par des moines bénédictins. Les moines de Blasimon allaient donc appliquer la règle de saint Benoît. Ses bâtiments actuels semblent remonter au XIIIe siècle. Elle est située au cœur d’un jardin et à côté subsistent les ruines du cloître.

L’abbatiale a été classée au titre des Monuments historiques en 1875 et l’ancienne abbaye a été classée au titre des Monuments historiques en 1925. Parkings.

Nous organisons des visites libres et guidées de l’Abbatiale de Blasimon, site classé monument historique. Nous ouvrons en parralèle le musée Hoa en précision pour de complémentaires renseignements à…

©sapbassociationblasimon33540OlivierChristophe