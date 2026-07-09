Journées du patrimoine visites guidées de l’Abbaye de Blasimon Laula Blasimon

Informations pratiques

Blasimon

Journées du patrimoine visites guidées de l’Abbaye de Blasimon

Laula Abbaye de Blasimon Blasimon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’association de Sauvegarde du patrimoine blasimonais vous propose des visites guidées à l’occasion des Journées du patrimoine. Des bénévoles passionnés se relaieront pour vous faire découvrir les secrets de cette belle endormie, tout au long de la journée. La visite libre est toujours possible. Il n’y a pas de nombre minimum de personnes pour les visites. .

Laula Abbaye de Blasimon Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine patrimoinesblasimonais33540@gmail.com

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English : Journées du patrimoine visites guidées de l’Abbaye de Blasimon

L’événement Journées du patrimoine visites guidées de l’Abbaye de Blasimon Blasimon a été mis à jour le 2026-07-09 par OT de l’Entre-deux-Mers