Informations pratiques

Boutx

FETE LOCALE DE GER DE BOUTX

GER DE BOUTX Boutx Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:30:00

fin : 2026-08-16 22:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Animations, jeux, karaoké, deux jours festifs dans un petit village de montagne !

Vendredi

19h Repas traiteur + musique et karaoké

Menu Rillettes de sardines et petits pains grillés, Sauté de porc au cidre, pommes grenaille et courgettes, Moelleux au chocolat et crème anglaise.

Amenez vos couverts !

Réservation obligatoire avant le 8 août par SMS

Samedi

9h Messe

11h apéritif offert par la Mairie

13h Grillades, frites et buvette.

Après-midi Buvette, pétanque, pesée du jambon, karaoké

Soir Buvette, grillades et frites, karaoké animé par Isabelle 20 .

GER DE BOUTX Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetes.gerdeboutx@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Activities, games, karaoke—two days of festivities in a small mountain village!

L’événement FETE LOCALE DE GER DE BOUTX Boutx a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE