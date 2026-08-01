FETE LOCALE DE GER DE BOUTX Boutx
samedi 15 août 2026 · Boutx
Informations pratiques
Boutx
FETE LOCALE DE GER DE BOUTX
GER DE BOUTX Boutx Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-16 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Animations, jeux, karaoké, deux jours festifs dans un petit village de montagne !
Vendredi
19h Repas traiteur + musique et karaoké
Menu Rillettes de sardines et petits pains grillés, Sauté de porc au cidre, pommes grenaille et courgettes, Moelleux au chocolat et crème anglaise.
Amenez vos couverts !
Réservation obligatoire avant le 8 août par SMS
Samedi
9h Messe
11h apéritif offert par la Mairie
13h Grillades, frites et buvette.
Après-midi Buvette, pétanque, pesée du jambon, karaoké
Soir Buvette, grillades et frites, karaoké animé par Isabelle 20 .
GER DE BOUTX Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetes.gerdeboutx@laposte.net
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English :
Activities, games, karaoke—two days of festivities in a small mountain village!
L’événement FETE LOCALE DE GER DE BOUTX Boutx a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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