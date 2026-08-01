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AGENDA · Boutx

FETE LOCALE DE GER DE BOUTX Boutx

samedi 15 août 2026 · Boutx

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
GER DE BOUTX
Ville
31440 Boutx
Département
Haute-Garonne
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Boutx

FETE LOCALE DE GER DE BOUTX

GER DE BOUTX Boutx Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-16 22:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Animations, jeux, karaoké, deux jours festifs dans un petit village de montagne !
Vendredi
19h Repas traiteur + musique et karaoké
Menu Rillettes de sardines et petits pains grillés, Sauté de porc au cidre, pommes grenaille et courgettes, Moelleux au chocolat et crème anglaise.
Amenez vos couverts !
Réservation obligatoire avant le 8 août par SMS

Samedi
9h Messe
11h apéritif offert par la Mairie
13h Grillades, frites et buvette.
Après-midi Buvette, pétanque, pesée du jambon, karaoké
Soir Buvette, grillades et frites, karaoké animé par Isabelle 20  .

GER DE BOUTX Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie   comitedesfetes.gerdeboutx@laposte.net

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English :

Activities, games, karaoke—two days of festivities in a small mountain village!

L’événement FETE LOCALE DE GER DE BOUTX Boutx a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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