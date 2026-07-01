UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Boutx

YOGA BRUNCH Boutx

mercredi 15 juillet 2026 · Boutx

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
STATION DU MOURTIS
Ville
31160 Boutx
Département
Haute-Garonne
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Boutx

YOGA BRUNCH

STATION DU MOURTIS Boutx Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Profitez d’un moment de relaxation suivi d’un brunch convivial.
19h Yoga
20h Apéro

Réservation obligatoire par téléphone. 12  .

STATION DU MOURTIS Boutx 31160 Haute-Garonne Occitanie   parallele.association@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a moment of relaxation followed by a friendly brunch.

L’événement YOGA BRUNCH Boutx a été mis à jour le 2026-07-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Boutx (Haute-Garonne)