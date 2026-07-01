YOGA BRUNCH Boutx
mercredi 15 juillet 2026 · Boutx
Informations pratiques
Boutx
YOGA BRUNCH
STATION DU MOURTIS Boutx Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Profitez d’un moment de relaxation suivi d’un brunch convivial.
19h Yoga
20h Apéro
Réservation obligatoire par téléphone. 12 .
STATION DU MOURTIS Boutx 31160 Haute-Garonne Occitanie parallele.association@gmail.com
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English :
Enjoy a moment of relaxation followed by a friendly brunch.
L’événement YOGA BRUNCH Boutx a été mis à jour le 2026-07-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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