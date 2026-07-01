Fête locale de Tauriac Plaine festive Tauriac
vendredi 31 juillet 2026 · Plaine festive · Tauriac
Informations pratiques
Tauriac
Fête locale de Tauriac
Plaine festive 1 rue de la Brandotte Tauriac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
La fête locale de Tauriac débarque du 31 juillet au 2 août 2026 !
Vous bougez où le week-end de la fête ?
Le Comité des Fêtes de Tauriac vous a concocté 3 jours de folie pure.
Vendredi 31 Juillet (dès 16h)
ESKALE en concert pour lancer les festivités !
Entrée libre / Restauration et buvette sur place.
Et pour prolonger la nuit KANO prend le relais aux platines !
Samedi 1er Août (dès 21h)
Fiestacoustik en concert (entrée libre).
Ambiance garantie avec attractions, manèges pour enfants, buvette et restauration sur place pour passer une vraie soirée d’été en famille ou entre amis.
Et comme chaque soir… KANO met le feu aux platines pour la suite de la nuit !
Dimanche 2 Août (dès 9h)
Balade moto Tauriac encadrée par le GSM33 !
Départ à 9h30 de Tauriac.
Café et grignotage offerts.
Entrée libre sur les concerts Restauration/snacking et buvette non-stop. .
Plaine festive 1 rue de la Brandotte Tauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 81 93 96
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English : Fête locale de Tauriac
L’événement Fête locale de Tauriac Tauriac a été mis à jour le 2026-07-17 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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