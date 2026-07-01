Fête locale de Tauriac Plaine festive Tauriac

Informations pratiques

Tauriac

Fête locale de Tauriac

Plaine festive 1 rue de la Brandotte Tauriac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

La fête locale de Tauriac débarque du 31 juillet au 2 août 2026 !

​Vous bougez où le week-end de la fête ?

Le Comité des Fêtes de Tauriac vous a concocté 3 jours de folie pure.

​Vendredi 31 Juillet (dès 16h)

​ESKALE en concert pour lancer les festivités !

​Entrée libre / Restauration et buvette sur place.

​Et pour prolonger la nuit KANO prend le relais aux platines !

​Samedi 1er Août (dès 21h)

​Fiestacoustik en concert (entrée libre).

​Ambiance garantie avec attractions, manèges pour enfants, buvette et restauration sur place pour passer une vraie soirée d’été en famille ou entre amis.

​Et comme chaque soir… KANO met le feu aux platines pour la suite de la nuit !

​

Dimanche 2 Août (dès 9h)

​Balade moto Tauriac encadrée par le GSM33 !

​Départ à 9h30 de Tauriac.

​Café et grignotage offerts.

Entrée libre sur les concerts Restauration/snacking et buvette non-stop. .

Plaine festive 1 rue de la Brandotte Tauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 81 93 96

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English : Fête locale de Tauriac

L’événement Fête locale de Tauriac Tauriac a été mis à jour le 2026-07-17 par Bourg Cubzaguais Tourisme