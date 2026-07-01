FÊTE LOCALE DE TOURBES Tourbes
vendredi 24 juillet 2026 · Tourbes
Informations pratiques
Tourbes
FÊTE LOCALE DE TOURBES
place du Quai Tourbes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Fête Locale de Tourbes du 24 au 26 juillet sur la place du Quai et parvis de l’Église
Venez faire la fête à Tourbes !
Animations, manèges, bal, concours de pétanque, concours culinaire…il y en à pour tous les goûts ! .
place du Quai Tourbes 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 15 02 mairie@tourbes.fr
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English :
Tourbes Local Festival, July 24–26, at Place du Quai and the church square
L’événement FÊTE LOCALE DE TOURBES Tourbes a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 ADT34
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