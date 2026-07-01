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AGENDA · Tourbes

FÊTE LOCALE DE TOURBES Tourbes

vendredi 24 juillet 2026 · Tourbes

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Adresse
place du Quai
Ville
34120 Tourbes
Département
Hérault
Tarif

Tourbes

FÊTE LOCALE DE TOURBES

place du Quai Tourbes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-24

Fête Locale de Tourbes du 24 au 26 juillet sur la place du Quai et parvis de l’Église
Venez faire la fête à Tourbes !

Animations, manèges, bal, concours de pétanque, concours culinaire…il y en à pour tous les goûts !   .

place du Quai Tourbes 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 15 02  mairie@tourbes.fr

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English :

Tourbes Local Festival, July 24–26, at Place du Quai and the church square

L’événement FÊTE LOCALE DE TOURBES Tourbes a été mis à jour le 2026-07-18 par 34 ADT34

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