Embreville

Fête locale

Embreville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

16h30 Concert de Bossa Arte.

16h30 Concert de Bossa Arte. .

Embreville 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 72 86

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English :

4:30 pm: Bossa Arte concert.

L’événement Fête locale Embreville a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS