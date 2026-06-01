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Fête locale Embreville

Fête locale Embreville dimanche 21 juin 2026.

Ville : 80570 Embreville

Département : Somme

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Embreville

Fête locale

Embreville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

16h30 Concert de Bossa Arte.
16h30 Concert de Bossa Arte.   .

Embreville 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 72 86 

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English :

4:30 pm: Bossa Arte concert.

L’événement Fête locale Embreville a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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