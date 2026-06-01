Fête locale Embreville
Fête locale Embreville dimanche 21 juin 2026.
Embreville
Fête locale
Embreville Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
16h30 Concert de Bossa Arte.
16h30 Concert de Bossa Arte. .
Embreville 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 72 86
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English :
4:30 pm: Bossa Arte concert.
L’événement Fête locale Embreville a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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