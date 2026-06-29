AGENDA · Cubzac-les-Ponts
Fête locale et feu d’artifice à Cubzac Les Ponts Cubzac-les-Ponts
vendredi 28 août 2026 · Cubzac-les-Ponts
Informations pratiques
Cubzac-les-Ponts
Fête locale et feu d’artifice à Cubzac Les Ponts
Au Port Cubzac-les-Ponts Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Venez vous divertir lors de cette fête foraine qui se déroule durant les 3 jours au port.
Programme à venir. .
Au Port Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 02 11
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English : Fête locale et feu d’artifice à Cubzac Les Ponts
L’événement Fête locale et feu d’artifice à Cubzac Les Ponts Cubzac-les-Ponts a été mis à jour le 2026-06-29 par Bourg Cubzaguais Tourisme