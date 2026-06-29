Informations pratiques

Cubzac-les-Ponts

Fête locale et feu d’artifice à Cubzac Les Ponts

Au Port Cubzac-les-Ponts Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Venez vous divertir lors de cette fête foraine qui se déroule durant les 3 jours au port.

Programme à venir. .

Au Port Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 02 11

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English : Fête locale et feu d’artifice à Cubzac Les Ponts

L’événement Fête locale et feu d’artifice à Cubzac Les Ponts Cubzac-les-Ponts a été mis à jour le 2026-06-29 par Bourg Cubzaguais Tourisme