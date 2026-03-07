Week-end découverte des caves Café de Paris Caves Café de Paris Cubzac-les-Ponts

Informations pratiques

Cubzac-les-Ponts

Week-end découverte des caves Café de Paris

Caves Café de Paris 21 rue du Port Cubzac-les-Ponts Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Café de Paris, producteur de vins effervescents et aromatisés organise son grand déstockage d’été.

Pendant deux jours, Café de Paris ouvre les portes de son site de production pour proposer une foire aux vins.

Saisir les bonnes affaires, avec de la vente de vins aux cartons à partir de 10€ le carton de 6 bouteilles. Et comme à son habitude, la boutique Café de Paris proposera de belles dégustations de ses produits et une remise exceptionnelle de 30% sur tous les produits !

Café de Paris a le plaisir d’accueillir Enjoy 33, la radio locale de la Gironde, pour une émission en direct le samedi 30 août de 10h à 13h. Une belle occasion de faire découvrir au plus grand nombre l’univers de la marque et l’ambiance festive de l’événement.

Un food truc sur les deux jours, brasseur le samedi, le brunch du dimanche de la Box Créole. .

Caves Café de Paris 21 rue du Port Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine visite.cave@cordier.com

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English : Week-end découverte des caves Café de Paris

L’événement Week-end découverte des caves Café de Paris Cubzac-les-Ponts a été mis à jour le 2026-07-23 par Bourg Cubzaguais Tourisme