Informations pratiques

Lelin-Lapujolle

Fête locale

LELIN-LAPUJOLLE Lelin-Lapujolle Gers

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Grâce à un investissement total, au cours de l’année, des bénévoles de ce petit village gersois, nous vous proposons à tous, de partager de grands moments de convivialité.

Venez nombreux !

Au programme

Samedi 4 juillet 9h, concours de pétanque communal et sur invitation. Inscription sur place à 9h et début du concours à 10h. Concours sur la journée.

Restauration sur place toute la journée.

18h30, célébration religieuse

À partir de 19h30, apéritif et soirée tapas en extérieur. Soirée animée par les Hots Dogs.

Dimanche 5 juillet 12h, Apéritif et repas brasero par la fermer du Gioule, en musique.

Pensez à réserver.

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LELIN-LAPUJOLLE Lelin-Lapujolle 32400 Gers Occitanie +33 6 86 98 81 85 info@coeursudouest-tourisme.com

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English :

Thanks to the dedicated efforts of the volunteers from this small village in the Gers throughout the year, we invite you all to join us for some wonderful moments of togetherness.

We hope to see many of you there!

On the schedule:

Saturday, July 4: 9 a.m., community pétanque tournament (by invitation only). Registration on site at 9 a.m. and the tournament begins at 10 a.m. The tournament will last all day.

Food available on-site all day.

6:30 p.m., religious service

Starting at 7:30 p.m., aperitif and outdoor tapas evening. Evening entertainment by the Hots Dogs.

Sunday, July 5: 12:00 p.m., drinks and a barbecue meal provided by La Ferme du Gioule, with live music.

Be sure to make a reservation.

L’événement Fête locale Lelin-Lapujolle a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65