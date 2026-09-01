Informations pratiques

L’Isle-en-Dodon

FETE LOCALE

L’Isle-en-Dodon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-11

L’Isle en Dodon en fête ! 4 jours d’animations ! ‘Isle-en-Dodon étant jumelée avec la ville de Godega di Sant’Urbano cette année l’Italie est à l’honneur avec un programme proposé parle comité de jumelage !

Fête foraine, feu d’artifice, course de caisses à savon, DJ, orchestre, magrets de l’USL, Majorettes mais aussi de la pétanque! L

Réservation nécessaires pour les repas de Lefil et pour les magrets de l’USL. Apportez vos couverts!!! .

L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

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English :

L’Isle-en-Dodon is celebrating! 4 days of festivities! Since Isle-en-Dodon is twinned with the town of Godega di Sant’Urbano, Italy is in the spotlight this year with a program organized by the twinning committee!

L’événement FETE LOCALE L’Isle-en-Dodon a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE