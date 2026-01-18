Fête locale

Montguyon Charente-Maritime

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

2026-09-25

Trois jours de festivités incontournables ! Au programme concours de pétanque, marché nocturne, attractions foraines et un magnifique feu d’artifice pour clôturer ce week-end en beauté. Un moment de partage à ne pas manquer !

Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 72 04 90 cdfmontguyon@gmail.com

English :

Three days of unmissable festivities! On the program: pétanque competition, night market, fairground attractions and a magnificent fireworks display to round off the weekend in style. It’s an experience not to be missed!

