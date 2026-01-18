Fête locale Montguyon
Fête locale Montguyon vendredi 25 septembre 2026.
Fête locale
Montguyon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
Trois jours de festivités incontournables ! Au programme concours de pétanque, marché nocturne, attractions foraines et un magnifique feu d’artifice pour clôturer ce week-end en beauté. Un moment de partage à ne pas manquer !
.
Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 72 04 90 cdfmontguyon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Three days of unmissable festivities! On the program: pétanque competition, night market, fairground attractions and a magnificent fireworks display to round off the weekend in style. It’s an experience not to be missed!
L’événement Fête locale Montguyon a été mis à jour le 2026-01-15 par Offices de Tourisme de Jonzac