Saint-Pargoire

FÊTE LOCALE SAINT PARGOIRE

Saint-Pargoire Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-31

Venez découvrir notre fête locale !!

Programme

31 Orchestre trait d’union perier

01/08 EXPOSITION DE L’AMICALE philatélique 10h à 16h

Concours joyeuse pétanque 14h30

Soirée night kolrz

02/08 Exposition de l’Amicale Philatélique de 10h à 16h

Concours joeyeuse pétanque 14h30

Dj Balpores

03/08 Trio Endless Soul et Dj Alban .

Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 98 70 01

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English :

Come and discover our local festival!

L’événement FÊTE LOCALE SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT