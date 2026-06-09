FÊTE LOCALE SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire
FÊTE LOCALE SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire vendredi 31 juillet 2026.
Saint-Pargoire
FÊTE LOCALE SAINT PARGOIRE
Saint-Pargoire Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-31
Venez découvrir notre fête locale !!
Programme
31 Orchestre trait d’union perier
01/08 EXPOSITION DE L’AMICALE philatélique 10h à 16h
Concours joyeuse pétanque 14h30
Soirée night kolrz
02/08 Exposition de l’Amicale Philatélique de 10h à 16h
Concours joeyeuse pétanque 14h30
Dj Balpores
03/08 Trio Endless Soul et Dj Alban .
Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 98 70 01
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English :
Come and discover our local festival!
L’événement FÊTE LOCALE SAINT PARGOIRE Saint-Pargoire a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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