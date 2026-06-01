Sauveterre-de-Guyenne

Fête Médiévale 2026

Place de la République Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 23:00:00

Date(s) :

2026-06-28

On sort les armures, on affûte les épées… la Fête médiévale revient sur la place. La bastide remonte le temps au cours de la journée, avec un marché artisanal, des spectacles de rue, de la musique, des animations pour petits et grands… et la bonne nouvelle c’est gratuit. Entre deux combats de chevaliers, venez partager un bon festin, lever votre chope et profiter d’une journée festive. Venez comme vous êtes (ou en costume, on ne juge pas). Programme complet sur le site de la mairie. .

Place de la République Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 50 43 mairie@sauveterre-de-guyenne.fr

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English : Fête Médiévale 2026

L’événement Fête Médiévale 2026 Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-18 par OT de l’Entre-deux-Mers