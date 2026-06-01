Fête Médiévale 2026 Sauveterre-de-Guyenne
Fête Médiévale 2026 Sauveterre-de-Guyenne dimanche 28 juin 2026.
Sauveterre-de-Guyenne
Fête Médiévale 2026
Place de la République Sauveterre-de-Guyenne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 23:00:00
Date(s) :
2026-06-28
On sort les armures, on affûte les épées… la Fête médiévale revient sur la place. La bastide remonte le temps au cours de la journée, avec un marché artisanal, des spectacles de rue, de la musique, des animations pour petits et grands… et la bonne nouvelle c’est gratuit. Entre deux combats de chevaliers, venez partager un bon festin, lever votre chope et profiter d’une journée festive. Venez comme vous êtes (ou en costume, on ne juge pas). Programme complet sur le site de la mairie. .
Place de la République Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 50 43 mairie@sauveterre-de-guyenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête Médiévale 2026
L’événement Fête Médiévale 2026 Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-18 par OT de l’Entre-deux-Mers
À voir aussi à Sauveterre-de-Guyenne (Gironde)
- Spectacle conte aux médiévales de Sauveterre de Guyenne, sauveterre de guyenne, Sauveterre-de-Guyenne 28 juin 2026
- Fête des vignerons au Puch ESAT Domaine du Puch Sauveterre-de-Guyenne 3 juillet 2026
- Sauveterre fête ses vins, 54e édition Place de la République Sauveterre-de-Guyenne 24 juillet 2026
- Concert Les plus beaux chants slaves Rue Saint-Léger Sauveterre-de-Guyenne 7 août 2026