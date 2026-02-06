Fête Médiévale- 30ème Edition Colmars

Fête Médiévale- 30ème Edition

Village Colmars Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

2026-08-07

A Colmars se tient depuis 30 ans une fête légendaire qui fait renaître l’esprit du Moyen Âge. Franchissez les portes de la cité et plongez dans un univers de fastes et de merveilles. Échassiers, musiciens, acrobates et nombreux spectacles gratuits.

Village Colmars 04370 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 83 41 92

English : Medieval Festival

For the past 30 years, Colmars has been hosting a legendary festival that revives the spirit of the Middle Ages. Enter the town and plunge into a world of splendor and wonder. Stilt-walkers, musicians, acrobats and many free shows.

