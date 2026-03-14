Trail des Mélèzes du Mercantour

Jardin public Colmars Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Venez profiter d’un week-end sportif, familial et joyeux dans les magnifiques montagnes du Haut Verdon. Trois parcours vous attendent 50-25 et 10 km ainsi que des courses enfants.

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Jardin public Colmars 04370 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur contact-2020@traildesmelezes.fr

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English : Trail des Mélèzes du Mercantour

Come and enjoy a sporty, family-friendly and fun-filled weekend in the magnificent Haut Verdon mountains. 3 courses await you: 50-25 and 10Km as well as children’s races.

L’événement Trail des Mélèzes du Mercantour Colmars a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Intercommunal Verdon Tourisme