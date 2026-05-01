Fête médiévale Relais équestre du Château de la Vigne Cirey-sur-Vezouze

Cirey-sur-Vezouze

Fête médiévale

Relais équestre du Château de la Vigne La Vigne Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 16:00:00

Date(s) :

2026-05-31

L’association Caballeria vous invite à sa troisième fête médiévale le dimanche 31 mai de 9h à 16h. Au programme Le matin jeux à cheval pour se défier entre noble damoiseaux et gentilles damoiselles! ( pré inscription au 0670906359), le midi repas et buvette sur place, l’après midi démonstrations équestres, vols de rapaces par Display Team et pleins d’autres animations prévues ! Artisans sur place.

Entrées gratuites. Informations au 06 70 90 63 59Tout public

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Relais équestre du Château de la Vigne La Vigne Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 90 63 59

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English :

The Caballeria association invites you to its third medieval festival on Sunday May 31 from 9am to 4pm. On the program: In the morning, horse-riding games to challenge noble damsels and gentle damsels! (pre-registration at 0670906359), lunch and refreshments on site, afternoon equestrian demonstrations, raptor flights by Display Team and plenty of other entertainment! Craftsmen on site.

Free admission. Information on 06 70 90 63 59

L’événement Fête médiévale Cirey-sur-Vezouze a été mis à jour le 2026-04-29 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS