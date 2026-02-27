Fête Médiévale de Chauvigny

Chauvigny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

Chaque année, l’avant-dernier week-end d’août, la cité médiévale de Chauvigny, perchée sur son éperon rocheux et dominée par ses cinq châteaux, remonte le fil du temps. Pendant deux jours, ruelles pavées, remparts et places historiques s’animent pour offrir aux visiteurs une immersion festive dans la vie du Moyen Âge. .

Chauvigny 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête Médiévale de Chauvigny

L’événement Fête Médiévale de Chauvigny Chauvigny a été mis à jour le 2026-02-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne