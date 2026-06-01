Repas coquin, Le clou, Chauvigny

Repas coquin Dimanche 20 septembre, 12h00 Le clou Vienne

Tarif : 15€. Limité à 40 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Venez partager ce repas ponctué de lectures de textes coquins, dans une ambiance chaleureuse et dans le cadre remarquable de cette maison du XVe siècle.

Au menu : cochon grillé ou assiette végétarienne, pain, tomates et fromages paysans, ainsi que des desserts maison.

Le clou 4 rue Saint-Pierre, 86300 Chauvigny Chauvigny 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine 07 83 13 72 30 https://www.leclouchauvigny.com/ https://www.facebook.com/leclouchauvigny [{« type »: « email », « value »: « contact@leclouchauvigny.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0749252766 »}] Le clou est une magnifique demeure du XVIIe siècle située en plein cœur de la cité médiévale de Chauvigny et qui abritera le premier tiers-lieu de la ville regroupant un café librairie, une cave, des bureaux partagés et de nombreuses manifestations tout au long de l’année. Parkings.

Venez partager ce repas ponctué de lectures de textes coquins, dans une ambiance chaleureuse et dans le cadre remarquable de cette maison du XVe siècle.

©Manu Gaydon